A majdnem 11 évvel ezelőtt síbalesetet szenvedett Michael Schumacher lánya, Gina-Maria Schumacher szeptember végén ment férjhez Iain Bethkéhez a család mallorcai luxusnyaralójában. Az esküvőn a főépületben ott volt a hétszeres F1-világbajnok expilóta is, akiről azonban a vendégek nem készíthettek fényképeket, így továbbra is rejtély övezi a jelenlegi állapotát. Eközben egy zsarolási üggyel is szembesülnie kellett a közelmúltban a családnak.

Michael Schumacher lánya, Gina-Maria Schumacher gyermeket vár

Fotó: FRISO GENTSCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Michael Schumacher nagypapa lesz

A legendás német autóversenyző westernlovaglásban is sikeres, 27 éves lánya szombaton délelőtt egy örömhírt osztott meg: egy lovas képpel jelentette be, hogy gyermeket vár.

Türelmetlenül várjuk kislányunk érkezését"

– idézte a bejegyzés szövegét a Ripost.

Michael Schumacher fia, a korábban szintén F1-ben versenyző Mick Schumacher szinte rögtön üzent a nővérének és a sógorának.

„Annyira izgatott vagyok, hogy nagybácsi leszek. Olyan büszke vagyok rátok" – írta az idén az endurance-világbajnokságon versenyző német pilóta.

