A hétszeres Forma-1-es világbajnokot, Michael Schumachert 2013. december 29-én helikopterrel szállították kórházba egy francia sípályáról, miután síelés közben elesett és a fejét beverte egy sziklába. Aznap este agyvérzést kapott, állapota kritikusra fordult és meg is kellett műteni, de továbbra is mesterséges kómában maradt. Schumachert 2014 szeptemberében engedték ki a kórházból, ennél többet viszont igazából azóta sem tudni egy-egy nem hitelesített (például Jean Todt, Willi Weber vagy Bernie Ecclestone által közölt) információt leszámítva. A zsarolási ügybe is keveredett család ugyanis teljes hírzárlatot rendelt el a svájci otthonában lévő pilótáról, akiről az elmúlt tíz évben nem láthattunk egyetlen felvételt sem. Idén ott volt a lánya esküvőjén, ám fénykép vagy videó akkor sem készülhetett az F1-es legendáról, aki jövőre már nagypapa is lesz.

A hétszeres Forma-1-es világbajnok, Michael Schumacher 11 éve szenvedett síbalesetet

Fotó: Yasuyoshi CHIBA / AFP

Bármit megadnék azért, hogy újra beszéljek az apámmal"

– nyilatkozta egy tavalyelőtti dokumentumfilm-sorozatban a hétszeres világbajnok korábban szintén F1-ben versenyző fia, Mick Schumacher.

Michael Schumacher állapotáról már 11 éve alig tudni valamit

A svájci Blick arról írt, hogy míg néhány évvel ezelőtt egy felmérés alapján a rajongók több mint 75 százaléka tudni akarta, milyen állapotban van Michael Schumacher, ez az arány egy éve már 25 százalék alá esett. A lap szerint felfoghatatlan és példátlan, hogy