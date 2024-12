Az F1-ben tízszeres futamgyőztes Valtteri Bottas visszatér korábbi sikerei helyszínére, ugyanis csütörtökön kiderült, hogy a Mercedes csapatának tartalékversenyzője lesz 2025-től. A finn pilóta 2013-ban a Williams istállónál mutatkozott be a Forma-1-ben, azóta 247 versenyhétvégén vett részt. A Mercedesnél 2017 és 2021 között szerepelt, mielőtt 2022-ben átigazolt az (idei évben már Sauber néven futó) Alfa Romeóhoz. Bottas 35 évesen, 12 év után először fog hiányozni a rajtrácsról, de így is az F1 közelében marad – ám nem a Saubernél vagy a Red Bullnál, hanem a Mercedesnél.

Lewis Hamilton (balra) távozott a Mercedestől, Valtteri Bottas visszaérkezett korábbi Forma-1-es csapatához – utóbbi a Red Bullnál nem is került szóba

Fotó: NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki

Az az érzésem, hogy vannak olyan csapatok, mint a Red Bull, ahol valamilyen okból nem igazán kedvelnek engem” – nyilatkozta még szezon közben Bottas, amikor felvetődött, hogy akár ő lehetne Sergio Pérez utódja az energiaitalosoknál.

Bottas helyett a fiatalokra fókuszálnak a Red Bull Forma-1-es csapatánál

Miután pénteken az utolsó hely is elkelt a Forma-1 2025-ös mezőnyében (bebizonyosodott, hogy a Red Bull fiókcsapata, a Racing Bulls Isack Hadjart nevezte ki Cunoda Juki csapattársának), Christian Hornert megkérdezték, hogy opció volt-e egyáltalán Bottas szerződtetése.

„Úgy gondolom, hogy ismét inkább

azt vizsgáltuk meg, hogy a juniorprogramunkból ültessünk át fiatal tehetségeket, és ezek a fiatal srácok megkaphassák a lehetőséget

– nyilatkozta a Red Bull brit csapatfőnöke. – Liam [Lawson] és Isack [Hadjar] is ennek a szempontnak az eredménye, akárcsak korábban például Max [Verstappen] és Sebastian [Vettel]. Ami számunkra izgalmas, az a program néhány fiatalja. Egy brit srác, Arvid Lindblad is egy olyan tehetség, akire érdemes figyelni a következő 12 hónapban is..."

A 17 éves svéd-brit pilóta 2021 óta van a Red Bull kötelékében. Lindblad idén a Forma-3 negyedik helyén végzett, 2025-re pedig az F2-ben kapott helyet a Campos Racingnél – egy jó eredménnyel pedig Horner kijelentése alapján néhány éven belül akár a Forma-1-ben is látni lehet őt. Sőt, az alapján, hogy Horner Cunodáról elmondta, aligha tölt majd még egy újabb évet a fiókcsapatnál,

Lindblad már 2026-ban F1-es pilóta lehet.

