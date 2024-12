Sergio Pérez 2021-ben csatlakozott a Red Bull Forma-1-es csapatához, amellyel az elmúlt négy évben öt futamgyőzelmet és két konstruktőri világbajnoki címet szerzett. A csapattárs Max Verstappen ugyanebben a négy szezonban mind a négy egyéni vb-trófeát elhódította, és 53 nagydíjon diadalmaskodott. A mexikói pilóta az 2024-es év első negyedében még remekül teljesített, ám a Miami Nagydíjat követően, az utolsó 18 versenyhétvégén mindössze 49 pontot szerzett, miközben Verstappen ez idő alatt 301-et. A Red Bull így elveszítette a csapatvilágbajnokság első helyét is, és ugyan idény közben szerződést hosszabbítottak Pérezzel, szerdán eldőlt, hogy a januárban 35 éves versenyző nem folytatja az energiaitalosokkal és a fiókcsapattal (Racing Bulls) sem az F1-ben.

Sergio Pérez marad a Forma-1-es Red Bullnál

Fotó: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

Sergio Pérez új feladatot kap a Red Bull Forma-1-es csapatánál

Christian Horner csapatfőnök arról beszélt, hogy mivel június elején 2026 végéig szóló, 1+1 éves szerződést íratott alá a Red Bull Pérezzel, ezért nem tud szabadon távozni a Milton Keynes-i istállótól. Horner válaszolt arra a kérdésre, hogy a mexikóit végleg elbocsátották-e.

„Nem, ez egy kicsit másképpen van. Új szerződést írt alá, de természetesen vannak benne záradékok. Nem megyek bele a szerződés részleteibe, de óhatatlanul

vannak kötelezettségek a csapat és a versenyző között.

Sergio négy éve van nálunk, és az első három évben óriási szerepet játszott a csapat sikereiben és minden bizonnyal [Verstappen] első egyéni vb-címében is. Idén nagyon nehéz éve volt, és a múlt héten leültünk vele, és ugyan nyilván előtte is beszéltünk róla, akkor úgy döntöttünk, hogy mindkettőnk számára helyes, ha visszalép, kiszáll az autóból, egy kis időt tölt a családjával, és kitalálja, mit szeretne csinálni – mondta Horner, aki Pérez következő feladatairól is beszélt. – Továbbra is részt fog venni a csapat munkájában, jövőre néhány bemutatót is tart majd. De ez [a feladat] megfelel neki, mert már nem volt élvezetes számára, hogy minden hétvégén ekkora nyomás volt rajta."