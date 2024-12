A Sauber november elején jelentette be, hogy a 2024-es idény végén a veterán Valtteri Bottast, valamint a kínai Csou Kuan-jüt is elbúcsúztatják. Azt egyelőre nem tudni, hogy a 35 éves finn pilóta mihez kezd, hiszen az ülések már elkeltek a 2025-ös Forma-1-es szezonra, mindenesetre Bottas elmondta, hogy mindenképpen a sportág közelében marad, most nem lehet tudni, mi lesz 2026-ban.

A finn pilótának már csak az Abu-Dzabi Nagydíj maradt hátra az idei szezonból, ezen kellene valahogy összekaparnia egy pontot, ugyanis a jelenleg mezőnyben ő az egyetlen pilóta, aki pont nélkül áll a versenyben. Bottas azonban továbbra sem veszi komolyan magát, és egy vicces képaláírással szemléltette reménytelen helyzetét.

„Amikor azt mondták, hogy 2024-ben pontokat szerzek” – írta a közösségi oldalára Valtteri Bottas, akit a közelmúltban már összeboronáltak a Mercedesszel, ahol tartalékpilótát keresnek, de szóba került a neve a Cadillacnél is, amely 2026-ban debütálhat a Forma-1-ben.