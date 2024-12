Manning 2011 óta dolgozik a Red Bullnál, korábban Sebastian Vettel csapatának is a tagja volt, majd az elmúlt nyolc évben Verstappen csapatát erősítette. elsősorban a holland rajtjaiért volt felelős. Manning a hírek szerint úgy döntött, hogy visszavonul a versenyeken való részvételtől, így a Red Bull most új szerepet keres számára a csapaton belül, miközben azt is meg kell határoznia, hogy ki tölti be az ő eddigi szerepkörét.

Verstappen újabb fontos emberét veszíti el

Az évek során Verstappen négy mérnökkel dolgozott együtt - ők jelentették a támogató személyzetének alappilléreit, így komoly érvágás érheti a holland világbajnokot.

Manning mellett a versenymérnök, Gianpiero Lambiase az, akinek a hangját gyakran hallani a csapatrádióban, valamint Tom Hart teljesítménymérnökként dolgozik mellette és David Mart volt még eddig a csapatának a része.