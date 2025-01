A holland pilóta két évvel ezelőtt rendelte meg a Mangusta GranSport 33 típusú luxusjachtot, amely a hírek szerint 12 millió euróba került. Max Vertappennek ugyan sokat kellett várnia az új játékszerére, de az olasz Gazzetta dello Sport információi szerint a napokban végre átvehette. A lap beszámolójából kiderült, hogy az F1-es címvédő a várandós barátnőjével, Kelly Piquet-vel látogatott el az olasz kikötővárosba, Viareggioba, ahol az átadás megtörtént.

Max Verstappen két év után átvette új luxusjachtját

Fotó: NurPhoto via AFP

Verstappen a 33 méteres hajónak az "Unleash the Lion", magyarul "Engedd szabadjára az oroszlánt" nevet adta, ami cseppet sem véletlen, hiszen ez egyben a 27 éves versenyző mottója is, még a sisakján is látható egy oroszlánfej.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Verstappen luxusjachtja továbbra is Viareggióban fog-e maradni, vagy átköltöztetik Monacóba, esetleg valamelyik holland kikötőbe.

Nem Verstappen az első, aki az elmúlt években Mangusta luxusjachtot vásárolt, ugyanis többek között az ötszörös aranylabdás portugál klasszis, Cristiano Ronaldo és az olasz fociválogatott korábbi szövetségi kapitánya, Roberto Mancini is büszkélkedik ilyen drága luxus vízi járművel.

