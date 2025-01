Lewis Hamilton az idei évtől a Ferrarinál folytatja pályafutását, a hétszeres világbajnok már be is mutatkozott az olasz istállónál. A Mercedesnek így új pilótát kellett szerződtetnie George Russell mellé, Toto Wolffék választása pedig a mindössze 18 éves neveltjükre, Andrea Kimi Antonellire esett. Az olasz tehetség az utánpótlás-sorozatokban több bajnoki címet is szerzett, de tavaly a Forma-2-ben nem nyújtott olyan meggyőző teljesítményt, így bőven van kockázat a szerződtetésében. A 2024-es F1-es szezonban Antonelli az Olasz Nagydíj hétvégéjén részt vehetett az egyik szabadedzésen, ám néhány kör után falba állította a Mercedest.

A rivális Red Bull F1-es sportszakmai tanácsadója, Helmut Marko a történtek ellenére is hisz Antonelli képességeiben, és úgy véli, akár Russellre is veszélyes lehet a német istálló újonca.

A 18 éves Andrea Kimi Antonelli vette át Lewis Hamilton helyét a Mercedes Forma-1-es csapatánál

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

"Láthattuk a tehetségét Monzában, bár nem értem, miért azon a pályán ültették autóba. Nagyon gyors volt az első három körében, aztán a negyedikben a korlátba csapódott.

Úgy vélem, ha jól használja a képességeit, amelyekkel rendelkezik, veszélyt jelenthet George-ra" -

idézte a formula.hu az osztrák szakembert, aki szerint kockázatot jelent Antonelli szerződtetése, de annak idején ők is vállalták a rizikót Max Verstappennel, bár az azóta négyszeres világbajnok holland először a Red Bull tartalékcsapatában kezdett, ezért kisebb volt rajta a nyomás.

