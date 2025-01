A 2024-es szezon közben Fernando Alonso teljesítette a 400. Forma-1-es futamát is, és a 43 éves autóversenyző továbbra is a mezőny tagja marad. A kétszeres világbajnok korábban arról beszélt, hogy eredetileg már 2009 végén vissza akart vonulni, a sikermérnök Adrian Newey Aston Martinhoz való csatlakozásakor viszont már a spanyol pilóta azt sem zárta ki, hogy még 2026 után is folytatja. A 43 évesen is rendkívül jó erőnléti állapotban lévő Alonso szerződése 2026-ig szól az Aston Martin F1-es csapatánál, ám egy decemberi podcastben már arról beszélt, hogy az új szabályokat hozó idény végén valószínűleg valóban a visszavonulás mellett dönt.

Fernando Alonso 2026-ban világbajnok lenne az Aston Martinnal, majd visszavonulna a Forma-1-től

Fotó: NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki

Fernando Alonso 2026 végén visszavonulhat a Forma-1-ből

„Komolyak lesznek az elvárások 2026-ban, mert megváltoznak a szabályok, és olyan, új autót építünk, amit már Adrian tervez. Valószínű, vagy legalábbis úgy vágok majd neki, hogy ez lesz az utolsó szezonom, mert a szerződésem majd 2026 végén jár le. Az az idény lesz a teljesítés ideje és az igazság pillanata – nyilatkozta Fernando Alonso. – Nem fogok sokat gondolkodni a jövőmön. A mostani szerződésem még két szezonra szól, és nem tudom, mi lesz a helyzet a motivációmmal és az életkorommal, ha ez az idő letelik. Amennyiben a 2026-os szezon zökkenőmentes lesz, és jól érezzük magunkat, valamint lesz lehetőség még egy évet versenyezni, akkor úgy gondolom, hogy nyitott leszek a folytatásra. Nem szeretném előre kizárni a hosszabbítást, de nem úgy fogok nekivágni a [2026-os] szezonnak, hogy ez jár majd a fejemben.

Minden versenyen úgy indulok majd el, hogy az lesz az utolsó

és ezért minden másodpercét megpróbálom élvezni."

Korábbi nyilatkozatait megerősítve Fernando Alonso hozzátette, hogy a Forma-1-es karrierje után szeretné még egyszer kipróbálni magát a Dakar-ralin, amelyen 2020-ban Marc Coma navigátor segítségével a 13. helyen zárt.

Kapcsolódó cikkek