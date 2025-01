Nyikita Mazepin 2021-ben volt a Forma-1 mezőnyének tagja, a Haas csapatával pontot nem sikerült szereznie. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nem sokkal a 2022-es szezon kezdete előtt bejelentette, hogy az orosz versenyzők csak semleges színekben, de versenyezhetnek a sorozataiban – ám a Haas F1-es istállója így is megszakította a kapcsolatot Mazepinnel és az édesapja tulajdonában lévő Uralkali nevű szponzorral. Mazepin az elmúlt két évben az ázsiai Le Mans-sorozatban versenyzett, de többek között lemezlovas karrierbe is kezdett, és egy rendezvényszervező céget is létrehozott.

Nyikita Mazepin új kalandokat keres

Fotó: AGIF via AFP/Duda Bairros/AGIF

A jelenleg 25 éves orosz pilóta múlt héten még a Middle East Trophy sorozatban, a dubaji 24 órás versenyen vett részt, ám a közösségi oldalán nemrég megváltoztatta a saját jellemzését arra, hogy "küldetésen lévő hibrid sportoló". A TASSZ orosz hírügynökségnek pedig elmondta, hogy az autóversenyzéstől vissza akar vonulni, és a további célja az, hogy 2025-ben

különböző sportágak öt versenyén is elinduljon – az ökölvívás, a triatlon és a motorversenyzés is a sportágak között van.

Nyikita Mazepin arról is beszélt, hogy már nem nézi a Forma-1-es versenyeket, de célja, hogy visszatérjen a száguldó cirkuszba.

„Egyfajta traumát okozott nekem a Forma-1-es karrierem korai befejezése. Azok az érzések, amelyeket a futamok nézése közben átélek, olyan, mintha azt látnád, hogy a barátnőd beszélget az új pasijával – mondta az Autosport orosz oldalának Nyikita Mazepin. – A világ legjobb 20 versenyzője között voltam, 5 éves szerződésem volt a Haasnál és azt terveztem, hogy legalább 5 évet töltök a Forma-1-ben, és ott sikereket érek el.

Sajnos nem lesz Forma-1-es trófea a polcomon. Erről álmodtam, és elvesztettem, de sok más dolgot találtam,

és nem az én dolgom megítélni, hogy ezek közül melyik a fontosabb."

Nyikita Mazepin Mick Schumacher csapattársa volt a Haas Forma-1-es csapatánál

Fotó: AFP

Nyikita Mazepin szinte biztos a Forma-1-be való visszatérésében

„99 százalékig biztos vagyok benne, hogy újra látni fognak a Forma-1-ben, de ennek van egy árnyalata. Hogy milyen szerepben, azt a sorsra bízom. De az üzleti élet jelenleg minden egzisztenciális igényemet kielégíti – idézte a Motorsport Mazepin szavait. – Hiszem, hogy két út van az életben: vagy csiszolod az erősségeidet, vagy dolgozol a gyengeségeiden.

Egyelőre az erősségeim csiszolását választom.

Megörököltem apámtól a vállalkozói géneket, plusz elsajátítottam a képzettséget, plusz a sportban az alapokat.”