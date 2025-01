A 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Michael Schumacher 1994 és 2004 között szerezte hét világbajnoki címét a Forma-1-ben, ezek közül ötöt a Ferrarinál, csapattársa, a brazil Rubens Barrichello oldalán. A Beyond the Grid podcastnak adott interjújában Barrichello elismerte, hogy a Ferrarinál töltött időszakában - amint azt valószínűleg a legtöbben sejtették - a csapatutasítások is hatalmas szerepet játszottak, mivel az olasz istálló Schumacher köré építette magát a bajnoki címért folytatott küzdelmek során.

"Minden alkalommal, amikor autóba ültem, ott volt az öröm és a hála, hogy egy igazán jó autót vezethettem, és ez kifizetődött. Tényleg minden alkalommal, amikor az autóban voltam, vegyük Ausztráliát, a legelső futamomat a csapatnál.

Második voltam, de azon a futamon közel kerültem Michaelhez, akkor hallottam először a rádióban, hogy csökkentsem a fordulatszámot, vagy valami ilyesmi" -

nyilatkozta a most 52 éves pilóta.

Michael Schumacher és Rubens Barrichello éveken át voltak csapattársak a Ferrarinál

Fotó: AFP/2005 AFP

De igazából erre fel voltam készülve, már csak azért is, mert számomra az igazi nyomást az jelentette, amikor gyerekként apám hazajött a munkából, és azt mondta, fiam, nem lesz pénzünk a következő gokart-versenyedre.

Szóval ezek a nehéz idők felkészítettek arra, mi lesz akkor, amikor majd az egész világ engem néz" - idézte a motorsport.com Barrichello szavait.

A Forma-1 2025-ös szezonjában is lesz egy hétszeres világbajnok pilótája a Ferrarinak, a Mercedestől érkező Lewis Hamilton a monacói Charles Leclerc csapattársaként száll majd harcba a rekordot jelentő nyolcadik vb-címért.

Az F1 2025-ös szezonja március 14-16. között rajtol a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

