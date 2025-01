Nico Hülkenberg 2010-ben a Williams csapatában mutatkozott be a Forma-1-ben, és rögtön az első szezonjában pole pozíciót is szerzett. A brazíliai rajtelsőséget a német pilóta csak egy nyolcadik helyre tudta váltani, ám akkor kevesen gondolták volna, hogy többet Hülkenberg nemhogy pole-ban, de dobogón sem fog állni. A Sauber, a Renault és a Force India csapatainál (illetve utóbbi istálló utódjainál, a Racing Pointnál és az Aston Martinnál) is megfordult Hülkenberg a legutóbbi két idényt a Haasnál töltötte, 2025-ben pedig ismét a Sauber versenyzőjeként szerepel. A 37 éves, időmérőkön rendre remeklő pilóta eddig 227 F1-es futamon vett részt, de még sosem zárt az első három között, ezzel pedig rekorder a vonatkozó rangsorban. Honfitársa, a 2016-os világbajnok Nico Rosberg beszélt Nico Hülkenbergről.

Nico Rosberg (balra) és Nico Hülkenberg hat éven keresztül egyszerre versenyzett a Forma-1-ben

Fotó: FLORENT GOODEN / DPPI Media / DPPI via AFP

Nico Rosberg szerint a szociális intelligencia hiányzik Nico Hülkenberg Forma-1-es sikereihez

„Hihetetlen, hogy Nico Hülkenberg még sosem állt dobogón. Ő volt a legnagyobb tehetség a Forma-3 Euro Seriesben és a GP2-ben is [bajnok is lett mindkettőben - a szerk.], és a Forma-1-ben is volt néhány zseniális megmozdulása. Valahogy azonban sosem tudott felnőni az elvárásokhoz, leszámítva talán a 2024-es évet, amikor rendkívül különlegesnek tűnt a pályán, és folyamatosan a maximumot hozta ki az autóból.

Az időmérőket tekintve ő volt az egyik legjobb az egész mezőnyből"

– mondta Nico Rosberg, majd rátért a kritikákra.

„Néha azért még vannak kérdőjelek a versenytempója és a képességei kapcsán. Aki megmutatja, hogy ő az egyik legjobb, az megkap egy jó autót, ő viszont sosem mutatta ezt meg – folytatta Rosberg. – Emellett

nem volt a legjobb a szociális intelligencia terén sem, nem sikerült meggyőznie a csapatvezetőket, hogy adjanak neki egy jó ülést, mert néhány hidat is felégetett a karrierje elején.

Ez olyasmi, amiben jobb munkát is végezhetett volna. Egy másik dolog, hogy voltak olyan fázisok, amikor egyszerűen nem volt elég jó, például amikor Daniel Ricciardo legyőzte őt a Renault-nál. Pedig, mint kiderült, Ricciardo sem tartozott a legjobbak közé.”