2024-ben sorozatban negyedszer is Max Verstappen lett a Forma-1 világbajnoka, ám tavaly nem tudott olyan domináns teljesítményt nyújtani, mint egy évvel korábban. A szezon felétől a Red Bull visszaesett, a konstruktőri vb-címet pedig nem is tudta megnyerni, bár mindez a szezon után kirúgott Sergio Pérez gyenge produkciójának is nagyban köszönhető. A jelenlegi szabályrendszer utolsó évében a címvédő McLaren mellett a Ferrari és a Mercedes is komoly kihívás elé állíthatja az osztrák csapatot, amely Verstappen szerint nem is esélyes a győzelemre 2025-ben.

Max Verstappen nem tartja esélyesnek a Red Bullt

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Nem mi leszünk a favoritok, de ez rendben van. Még sok mindenen kell változtatnunk ahhoz, hogy ismét mi legyünk az elsők. De ez rendben van, és talán néha még előnyös is, ha a szezon elején nem mi vagyunk az esélyesek" -

mondta a holland sztár, aki azt is elárulta, mivel szeretné tölteni a téli szünetet.

"Síelni is fogok. Nem túl sokat vagy túl agresszíven, de ez is hozzátartozik a téli időszakhoz" - idézte az f1vilag.hu a vb-címvédőt.

A Forma-1 2025-ös szezonja március 14-16. között rajtol a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

Kapcsolódó cikkek