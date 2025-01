A gyengye szezont produkáló Sergio Pérez kirúgása után Liam Lawson lett a négyszeres világbajnok Max Verstappen új csapattársa a Red Bullnál. Az új-zélandi pilóta az előző idényt az osztrákok fiókcsapatánál, az immár Racing Bulls néven induló istállónál töltötte, ahol az év közben elküldött Daniel Ricciardo helyét vette át. A 22 éves versenyző számára nem volt zökkenőmentes a Red Bullhoz vezető út, tavaly Pérezzel és Fernando Alonsóval is sikerült összeakadnia a versenypályán.

"Nyilvánvalóan egyedi helyzetben érkeztem meg. Öt vagy hat versenyt kaptam, és ezen időszak alatt kellett bizonyítanom, hogy érdemes vagyok egy F1-es ülésre. Akár legyen szó az RB-ről vagy a Red Bullról, ennyi lehetőségem volt. Ezek a srácok - különösen Fernando - régóta versenyeznek. Szóval minden egyes körből kihoztam a legtöbbet, amikor az autót vezethettem.

Nem állt szándékomban felbosszantani, de nyilvánvalóan úgy versenyeztem ellene, ahogy szoktam mások ellen, és az ezt okozta. Csak próbáltam kihozni belőle a legtöbbet.

Talán ez a némi extra nyomás és az, hogy tudtam, mi a tét, esetleg előidézhetett néhány…nem túl szép pillanatot tőlem. De természetesen mindig tanulok is, és ezekből is tanultam" - emlékezett vissza Lawson, aki szerint mindig is ilyen volt a vezetési stílusa, majd arról is beszélt, milyen célokat tűz ki a 2025-ös idényre.

Liam Lawson 2025-ben már Max Verstappen csapattársa a Red Bullnál

Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese/NurPhoto

Realistának kell lennem. Szóval reálisan nézve tudom, hogy rengeteg olyan pályára megyek, ahol még sosem versenyeztem, és ez lesz az első teljes szezonom, szóval nem számítok arra, hogy rögtön a futamgyőzelmekért fogok harcolni.

De nyilván azt várom, hogy jól teljesítsek, és elvégezzem azt a munkát, amire a csapatnak szüksége van tőlem. Nyilván nem azért vagyok ott én sem, hogy veszítsek" - idézte a formula.hu az új-zélandi versenyzőt.

A Forma-1 2025-ös szezonja március 14-16. között rajtol a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

