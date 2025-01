Max Verstappen 2021 és 2024 között zsinórban négy világbajnoki címet nyert a Red Bull versenyzőjeként, és idén sem szeretne lassítani, ugyanis egyértelmű célja az ötödik vb-diadal elérése. Az osztrákok autója az előző idény második felében már nem számított a leggyorsabbnak, a McLaren és a Ferrari is föléjük nőtt, ezek a csapatok meg is előzték Christian Horneréket a konstruktőrök között, ahol a Red Bull csak a harmadik helyen zárt. Idén még kiélezettebb csata várható a versenypályákon, az említett csapatok mellett a Mercedes és az Aston Martin is ott lehet a legjobbak között.

Nincs kristálygömböm, de ha a télen orvosolni tudunk bizonyos gyengeségeket, akkor újra a csúcson leszünk. Nem azért vagyok itt, hogy jósolgassak. Öt csapat fog versenyezni az élen,

a gyengeségek szinte mindenhol egyértelműek. Az egyensúly sokszor gondot okozott, mert a hőmérsékletre vonatkozó működési ablak nagyon szűk volt. Emiatt kicsit kutatkodnia kell az embernek" - mondta az esélyekről és a gondjaikról Verstappen.

Max Verstappen sorozatban ötödször is Forma-1-es világbajnok szeretne lenni

Fotó: NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel/NurPhoto

A nehézségek ellenére a holland kihozta a maximumot az autóból is ismét világbajnok lett, míg csapattársa, Sergio Pérez pocsék szezont futott, így végül a Red Bull a mexikói menesztése mellett döntött. Verstappen csapattársa az új idényben Liam Lawson lesz, az új-zélandi pilótának mindössze 11 F1-es futam van a neve mellett, az előző évadot az osztrákok fiókcsapatánál, az immár Racing Bulls néven induló alakulatnál töltötte. A 22 éves versenyző ugyan nem olyan rutinos, mint Verstappen, de nagy tehetségnek tartják, ám a négyszeres világbajnok szerint, ha elég gyors lesz az autó, akkor teljesen mindegy, kit ültetnek mellé.

Ha gyorsabbá tesszük az autót, akkor nem számít a név a pilótafülkében'' -

idézte a motorsport.com a felettébb magabiztos Verstappen szavait.

A Forma-1 2025-ös szezonja március 14-16. között rajtol a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

