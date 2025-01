Franco Colapinto 2023 óta tagja a Williams akadémiájának, abban az évben az MP Motorsport csapatával a Forma-3-ban az összetett negyedik helyén végzett, de az F2-ben is szerepelt beugró versenyzőként. Az argentin pilóta aztán a tavalyi szezonban már a Forma-2-ben kezdett versenyezni, futamot is nyert az első számú betétsorozatban, az Olasz Nagydíjtól kezdve pedig az F1-ben ő váltotta a kirúgott Logan Sargeantet a Williamsnél. Az első négy Forma-1-es futamán szerzett is öt pontot, ezt követően viszont egyre többet hibázott, így újból már nem végzett a legjobb tíz között. Az idény végén aztán a 21 éves Colapintónak távoznia kellett a Williamstől, ugyanis 2025-ben Carlos Sainz lesz Alexander Albon csapattársa. Az Alpine-nál viszont esélyt kaphat az argentin autóversenyző.

Franco Colapinto, a Williams tehetsége eddigi csapatának már nem kell, de az Alpine Forma-1-es istállója elviheti

Franco Colapinto az Alpine Forma-1-es csapatához kerülhet

Már hónapok óta igaz, hogy a Red Bull után az Alpine csapata is érdeklődik Franco Colapintóért, és ugyan az enstone-iaknál idén Pierre Gasly és az újonc Jack Doohan alkotja a pilótapárost, az ausztrál tehetségre veszélyt jelenthet az argentin esetleges érkezése. Korábban még csak az vetődött fel, hogy az Alpine csak 2026-tól akarja megszerezni Colapintót, de most úgy tűnik, akár már a következő hetekben megérkezhet a csapathoz, amely kezdetben tesztpilótaként számíthat rá. Ám Doohan gyengélkedése esetén nem kizárt, hogy a tavalyi évhez hasonlóan Colapinto 2025-ben is beugrik a Forma-1-be aktív versenyzőként, és nem csupán harmadik számú pilóta lesz.

Nem zárjuk ki, hogy a szezon során változtatunk a pilótákon, ha szükséges”

– mondta Flavio Briatore, az Alpine tanácsadója. Colapinto érkezése esetén pedig aligha az akadémista Paul Aron vagy Victor Martins lesz a beugró, hiszen az argentin már tapasztalt Forma-1-es versenyzőnek mondható.

A 2025-ös F1-szezon március 14. és 16. között az Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.

