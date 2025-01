A grove-i székhelyű csapat tavaly csalódást keltő szezont zárt, ugyanis csupán a kilencedik helyén végzett a konstruktőri bajnokságban, Alexander Albon, Logan Sargeant és Franco Colapinto több jelentős balesete pedig igencsak rontotta a istálló eredményeit és pénzügyeit. A brit csapat ugyanakkor James Vowles csapatfőnök érkezése óta jelentős átalakuláson megy keresztül, az elmúlt évben jelentős összegeket költöttek az alkatrészek korszerűsítésére, és több szakember is érkezett, így akadnak pozitívumok, amik bizakodásra adnak okot a jövőre nézve.

Carlos Sainz decemberben már tesztelte a Williamst Abu-Dzabiban

Fotó: NurPhoto via AFP

Ráadásul az elmúlt évek egyik legerősebb pilótapárosával, Alexander Albonnal és a Ferraritól megszerzett Carlos Sainzcal vágnak neki a csapat a 2025-ös idénynek. A spanyol versenyző leigazolásával pedig a Williams kulcsfontosságú szponzort is szerzett magának, ugyanis a Ferrarit hosszú évekig szponzoráló spanyol bank, a Santander is a briteknél folytatja, vagyis az anyagi helyzete is stabilnak tűnik.

Az istálló korábbi versenyzője, Juan Pablo Montoya elmondta, jelentős előrelépést vár a Williamstől a következő években.

"Csalódás számomra, hogy Carlos Sainz nem került jobb helyre, de úgy hiszem, a Williams lehet az új McLaren a következő években. Szerintem csodálatos dolgokra lehetnek képesek. A Williams két-három év múlva ott lehet, ahol most van a McLaren, miután mindent megfordítottak. Megvan a szükséges pénzügyi hátterük, és mindenük megvan ahhoz, hogy sikerrel járjanak" – mondta Montoya a CasasDeApuestas.betnek.