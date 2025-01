Claudio Langes 14 hétvégéből egyszer sem jutott el az időmérőig 1990-ben

Ha pedig rekordlassúságról beszéltünk, akkor ne is várjunk tovább a listánk utolsó, ötödik tagjával. A kanadai Al Pease ugyanis azzal szerzett magának hírnevet, hogy az 1969-es Kanadai Nagydíjon a túlságosan lassú vezetése miatt zárták ki a versenyből. A teljes nevén Alan Victor Pease a hazájában az egyik legsikeresebb pilótának számított az ötvenes-hatvanas években, és végül 1967-ben, 45 éves korában kapta meg először a lehetőséget, hogy a Forma-1-ben szerepeljen az Eagle-Climax színeiben. Különleges versennyel mutatkozott be Ontarióban, hiszen miután az időmérőt a 16. helyen zárta, a futamon meg is pördült egyszer, valamint az autója akkumulátora is lemerült. A már akkor is sok kör hátrányban lévő Pease maga rohant vissza a bokszutcába új alkatrészért, amit aztán beszerelt a kocsiba, hogy folytathassa a futamot: végül

43 körös lemaradásban fejezte be a Kanadai Nagydíjat.

Al Pease a következő két szezonban is megkapta a lehetőséget az Eagle-Climaxtól, hogy hazai közönség előtt versenyezzen. Ez 1968-ban végül nem sikerült, ugyanis a balszerencsés időmérő után műszaki okokból nem indulhatott el a futamon. 1969-ben aztán jött a már említett kizárás: a megbízhatatlan autóját is féltő Pease annyira lassan vezetett, hogy már a negyedik körben lekörözték, és a többiekre is komoly veszélyt jelentett (Jackie Stewart például a beszámolók szerint miatta esett ki). Stewart csapatának, a Matrának a tulajdonosa bepanaszolta a kanadai pilótát a versenyfelügyelőknél, akik végül a diszkvalifikáció mellett döntöttek.

A kizárás pillanatában a 2014-ben életét vesztő Al Pease 22 kört teljesített, miközben az akkor az élen haladó versenyzők már 46-ot.

Al Pease máig az egyetlen F1-pilóta, akit a túlzott lassúsága miatt zártak ki egy futamról

Ahogyan említettük, a kedden az 50. születésnapját ünneplő Ide Júdzsi óta Jamamoto, Karthikeyan, Mazepin, Latifi és Sargeant is azok közé tartoztak, akik a balesetekről, a hibákról és a gyenge teljesítményekről maradtak igazán emlékezetesek a Forma-1 rajongói számára. Ám aligha lehet kérdéses, hogy az FIA követelményrendszerének fejlődése miatt manapság már aligha kerülhetne be újabb pilóta a listánkba. Ez pedig talán így is van jól.