A kedden már 40 éves Lewis Hamiltonról a 2024-es szezon előtt derült ki, hogy 2025-től a Ferrari Forma-1-es versenyzője lesz – a bejelentést követően aztán karrierje legrosszabb szezonkezdését produkálta. A brit pilóta 2013-ban a McLarentől került a Mercedes csapatához, amellyel a tizenkét idénye alatt 6 egyéni világbajnoki címet és 84 futamgyőzelmet szerzett. Ám Hamilton az utolsó három mercedeses évében (részben a 2022-ben ismét megjelenő szívóhatás jelenségének, és az általa okozott szenvedésnek köszönhetően) csupán két versenyt nyert és egy pole pozíciót szerzett, összességében pedig minden mutatóban – főleg az időmérős statisztikákban – elmaradt csapattársától, George Russelltől. A legutóbbi szezon hajrájában azt is elismerte a hétszeres világbajnok, hogy már nem elég gyors, mindezek ellenére eltökélt célja, hogy a Scuderia Ferrarinál, Charles Leclerc mellett ismét harcolni fog az F1-es világbajnoki címért.

Lewis Hamilton (jobbra) és Charles Leclerc 2025-től csapattársak a Ferrari Forma-1-es csapatánál

Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP

Az F1 történetének legeredményesebb csapata és a sportág valaha volt legsikeresebb pilótája tehát 2025-re összeállt. A Ferrarinál már 17 éve várnak egy (akár egyéni, akár konstruktőri) világbajnoki címre, és most a mezőny egyik legnépszerűbb versenyzője mellett a Forma-1 legellentmondásosabb pilótájával próbálkozik újra az olasz istálló. Lewis Hamilton számára viszont az elmúlt években hiányzó egykörös tempó továbbra is nagyon hiányozhat majd, mert ő sem lesz már fiatalabb.

„A Ferrari helyében sosem szerződtettem volna Hamiltont. Először is drága versenyző, és

már nem gondolnám, hogy a csúcson van. Helyette inkább olyan pilótát választottam volna, aki a Ferrarinál éri el a csúcsot a megfelelő pillanatban

– mondta a korábban a Forma-1-ben is versenyző, a Formula-E-ben bajnoki címet is szerző Lucas di Grassi. – [A hiányzó tempót] kompenzálhatja a tapasztalatával, a stratégiával, a csapattal folytatott kommunikációval, a csapat és a beállítások fejlesztésével, az autó jobb megértésével. De nem gondolnám, hogy a Ferrarinál pilótakérdés lenne: sokkal inkább azon múlik, hogy eltalálják-e az autót. Most már ezt is megmutatták: amikor összeállt az autó, harcban voltak a konstruktőri címért. Egyszerűen azt gondolom, hogy rövid távon legfeljebb marketingszempontból lesz hatása, az eredményeket tekintve azonban nem."