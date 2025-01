Tavaly februárban dőlt el, hogy 2025-től Lewis Hamilton a Ferrari Forma-1-es csapatánál folytatja a pályafutását. A januárban már a 40. születésnapját ünneplő brit pilóta elegáns öltözékben mutatta meg magát hétfőn, amikor elmondása szerint egy "új korszak" kezdődött: először jelent ugyanis meg a Ferrari központjában, Maranellóban, elegáns öltözékben.

Lewis Hamilton ezt a képet osztotta meg, immáron Ferrari-pilótaként

Fotó: instagram.com/lewishamilton

Lewis Hamilton üzent az első napján Ferrari-versenyzőként

„Vannak olyan napok, amelyekre tudod, hogy örökké emlékezni fogsz. Ilyen a mai is, amely az első napom Ferrari-versenyzőként. Elég szerencsés voltam ahhoz, hogy olyan dolgokat érhettem el, amiket nem is tartottam lehetségesnek, de egy részem mindig is arról álmodozott, hogy vörösben fogok versenyezni.

Nem is lehetnék boldogabb, hogy ma megvalósul ez az álmom.

A mai nap egy új korszak kezdete ennek az ikonikus istállónak a történetében, és én alig várom, hogy lássam, milyen történetet fogunk írni közösen” – írta Lewis Hamilton angolul és olaszul is a közösségi oldalán.

Nem sokkal a bejegyzés előtt már érkeztek képek Hamilton maranellói érkezéséről, íme:

Az időjárás függvényében Hamilton e hét közepének valamelyik napján, az olasz csapat hazai, fioranói pályáján már (egy előző években használt) autóban is bemutatkozik.

