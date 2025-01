Jarno Opmeer - a Red Bull Racing szimulátorversenyzője nagy névnek számít a virtuális világában -, aki korábban a Mercedes kötelékéhez tartozott, ráadásul már kétszer is bajnok lett a virtuális Forma-1-ben, tudja, miért jobb Max Verstappen jelenleg, mint a többi versenyző.

Max Verstappen a szimulátorok királya

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Max Verstappen F1 alapító atyja a szimulátoros versenyzés tekintetében

Max Verstappen szintén s

ok órát tölt szimulátoros versenyzéssel, hiszen különböző virtuális futamokon vesz részt, sokszor pedig éjszakába nyúlóan ott ragad a monitor előtt. A négyszeres bajnok korábban sok kritikát kapott, amikor a Magyar Nagydíj idején kiderült, hogy éjszaka közepéig vezetett egy szimulátoros versenyen

- írja a Motorsport.

„Max egy kicsit az F1 alapító atyja a szimulátoros versenyzés tekintetében”

– jelentette ki a Fomule 1 Magazaine-nak Jarno Opmeer. „Ha tartani akarják a színvonalát, nincs sok választásuk, máskülönben egyszerűen nem leszel elég jó.”

Opmeer szerint elengedhetetlen tényezővé vált a szimulátoros versenyzés azok számára is, akik a Forma-1-be készülnek. Korábban olyan nagy nevekkel is találkozott a virtuális térben, mint Oliver Bearman és Andrea Kimi Antonelli, de a Forma-2 újdonsült bajnoka is tiszteletét tette a szimulátoros versenyzések világában.

„Az F2-ben kicsit gyengébben teljesítő versenyzőkkel ritkán találkozom a virtuális világban. Nézzétek, nem csak ez a fontos, de bizonyos versenyzők többet tesznek bele, és többet adnak bele” – zárta le a gondolatait Opmeer.