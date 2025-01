Az elmúlt évtizedek során Peter van Egmond több mint 550 Forma-1-es versenyhétvégén szerepelt fényképészként. A holland fotós az előző, 2024-es szezonban a gyógyíthatatlan rákbetegsége miatt már nem vett részt a nagydíjakon, pénteken pedig bejelentették, hogy 68 éves korában életét vesztette. Van Egmond az F1-es versenyzők körében is népszerű volt, az elmúlt éveket pedig elsősorban a Red Bull csapatának fotósaként dolgozta végig, így aztán az energiaitalos istállónál különösen jól ismerték. Honfitársa, a négyszeres világbajnok Max Verstappen már korábban is kifejezte háláját, hogy ismerte a fényképészt, a diagnózisa után is méltatta őt. Majd az emlékezetes 2024-es Sao Pauló-i Nagydíj után (amelyet a 17. helyről indulva nyert meg) Verstappen meg is jegyezte, hogy örül annak, hogy Van Egmond azon a versenyen ott tudott lenni a paddockban, immáron civilben. „Ez egy olyan futam volt, amelyet soha nem fogok elfelejteni, és nagyon boldog vagyok, hogy Peter itt lehetett" – mondta a brazíliai győzelme után a 27 éves pilóta.

Max Verstappen is reagált a holland Forma-1-es fényképész, Peter van Egmond halálhírére

Fotó: NurPhoto via AFP / Beata Zawrzel/NurPhoto

Max Verstappen megemlékezett az elhunyt Forma-1-es fényképészről

Verstappen pénteken este, a halálhír bejelentését követően a közösségi oldalán meg is emlékezett Peter van Egmondról.



Nyugodj békében, Peter. Sportágunk igazi legendája, és mindenekelőtt nagyszerű ember voltál"

– írta a holland Forma-1-es pilóta.

