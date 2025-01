A 2024-es Forma-1-es szezonban a Red Bull nem tudta megvédeni címét a konstruktőrök között, de Max Verstappen sorozatban negyedszer is megnyerte az egyéni vb-pontversenyt. Az idény során a McLaren és a Ferrari is megelőzte az osztrák istállót, így minden bizonnyal 2025-ben is izgalmas évad elé nézünk, ráadásul Lewis Hamilton már nem a Mercedesszel, hanem a Scuderiával próbál meg harcba szállni a világbajnokság megnyeréséért.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko elismerően beszélt a McLaren és a Ferrari fejlesztéseiről, ám a pilótákat tekintve már nem áradozott, szerinte mindegyikük képes súlyos hibákat elkövetni, míg Max Verstappenre ez aligha jellemző.

"A két versenycsapat rendelkezett a legjobb alapokkal az autóik számára az elmúlt szezonból kiindulva, és a legtöbb pályán jól tudtak teljesíteni.

Erre tudnak építeni, de számomra egyik pilóta sem tűnik ki" -

idézte a motorsport.com Marko szavait, aki finoman szólva sem vár szenzációt a hétszeres világbajnok Hamiltontól.

Helmut Marko szerint Max Verstappen egy középszerű autóval is jobb lenne, mint Lewis Hamilton egy erős Ferrarival

Fotó: AFP (Photo by MOHD RASFAN / AFP)

"Charles Leclerc jó a kvalifikáción, de a versenyeken sokat hibázik. Lewis Hamilton pedig még mindig rendelkezik a sebességgel, de vajon képes lesz-e ezt egy egész szezonon keresztül fenntartani?

Vannak kétségeim ezzel kapcsolatban. Mégha jó Ferrarit is kap, mi pedig egy középszerű Red Bullt építünk Maxnak, én Maxra tenném a pénzem" -

foglalt határozottan állást a Red Bull 81 éves tanácsadója.

A Forma-1 2025-ös szezonja március 14-16. között rajtol a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

