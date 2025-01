A háromszoros F1-világbajnok Nelson Piquet lányának, Kelly Piquet-nek 2019-ben született meg Penelope nevű lánya a korábbi Forma-1-es versenyző Danyiil Kvjattól. A pár annak az évnek a végén szakított, majd a brazil modell 2020 vége óta kapcsolatban él a nála majdnem kilenc évvel fiatalabb Max Verstappennel. Az immáron négyszeres vb-győztes holland pilóta és barátnője december elején jelentették be, hogy közös gyermeküket várják, és Piquet most újabb fényképet közölt a családjáról.

Max Verstappen és nevelt lánya, Penelope együtt síeltek, miközben Kelly Piquet fotózott

Fotó: instagram.com/kellypiquet

Max Verstappen Kelly Piquet lányával együtt síelt, ezzel szerződést szegett

A pár Penelopéval együtt hármasban a hegyek között töltötte a karácsonyt követő napokat, ám míg a várandós Kelly Piquet nem húzott lécet a lábára, addig Verstappen a nevelt lányával együtt nem mondott nemet a síelésre. A Red Bull holland versenyzője ugyanakkor ezzel szerződést szegett, hiszen a kontraktusában írt egyik záradék arra kényszeríti őt, hogy kerülje az egészségére túl kockázatosnak ítélt tevékenységeket – a síelés is ezek közé tartozik.

Öt éve nem síeltem, mert fennáll a veszélye, hogy eltörhet vagy kicsavarodhat valami, aminek súlyos következményei lennének

– mondta tavaly Max Verstappen, aki ennek ellenére már az előző év elején is sílécet húzott a lábára, és most is megtette ezt. Azonban ahogyan tavaly, úgy most sem valószínű, hogy csapaton belül komolyabb büntetést von maga után a szerződésszegés.

