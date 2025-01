A most 51 éves Christian Horner a Forma-1 történetének valaha volt legfiatalabb csapatvezetője, hiszen 20 évvel ezelőtt, 31 éves korában került a Jaguart átvevő Red Bull élére. Eredetileg ő is versenyző volt, több brit sorozatban, illetve a Formula 3000-ben is indult, ám idővel belátta, hogy jobban illik hozzá, ha inkább a pálya széléről figyeli és irányítja az eseményeket.

"Emlékszem az első bizottsági ülésemre, amely Heathrow-ban volt 2005-ben. Ott volt Ron Dennis, Flavio Briatore és persze Jean Todt a Ferraritól. Bernie Ecclestone és Max Mosley vitték a boltot, és jól emlékszem, hogy ott ültünk a megbeszélésen, ahol rengeteg mindenről volt szó, de semmiről sem sikerült megegyezni.

Amikor pedig vége lett, teljesen össze voltam zavarodva, mert azt leszámítva, hogy mikor lesz a következő ülés, egyetlen témát sem zártunk le" -

emlékezett vissza Horner, aki szerint ebből a szempontból mostanság sem változott a helyzet.

Christian Horner 2005 óta a Red Bull csapatfőnöke

Fotó: AFP/Carlos Pérez Gallardo

"Örömmel mondanám, hogy az elmúlt 20 évben komoly előrelépések történtek, de az volt a benyomásom, hogy a találkozó után Oliver Oakesnak sem volt fogalma arról, miről egyeztünk meg, vagy hogy bármit is lezártunk volna. Ettől függetlenül jó látni az új arcokat a Forma-1-ben" - mondta az Alpine csapatfőnöke kapcsán, aki Horner után az F1 történetében második legfiatalabbként tölti be ezt a szerepkört.

Hornert és stílusát rengeteg kritika érte az elmúlt években, ám a Red Bull sikereiben neki is fontos szerepe volt. 2005-ös érkezése óta az osztrák istálló 6 alkalommal hódította el a konstruktőri világbajnokságot, pilótái pedig már 8 egyéni vb-címet - Sebastian Vettel és Max Verstappen is 4-et - nyertek ez idő alatt.

