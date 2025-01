Hamilton átigazolása a 2024-es év legnagyobb Forma-1-es szenzációja volt, azonban a brit pilóta hivatalosan csak január 1-én lett a maranellói csapat tagja. A 39 éves legenda célokkal érkezett a Ferrarihoz, Kimi Räikkönen 2007-es diadala után ő szeretne lenni az első pilóta, aki világbajnoki címet nyer az olasz csapatnál.

Raikkönen 2007-es világbajnoki címét megelőzően Michael Schumacher volt a Ferrari sztárpilótája, a német legenda 2000 és 2004 között öt egymást követő szezonban végzett az élen a pilóták versenyében. Schumacher és Hamilton mindketten hétszeres világbajnokok, így van tapasztalatuk a sorozatos győzelmek terén, azonban a német legenda testvére szerint Hamiltonnak van egy gyengesége Michael Schumacherhez képest.

„A legnagyobb különbség az, hogy Michael képes volt együttműködni a mérnökökkel, hogy olyan autót fejlesszenek, amely tökéletesen illeszkedik a vezetési stílusához. Lewis erre nem képes” - mondta Ralf Schumacher a Sport1.de-nek.

Ralf Schumacher nem vár sokat Lewis Hamiltontól

Fotó: Getty Images via AFP/Clive Mason

„Soha nem volt képes erre, ha jól figyelsz arra, amit a Mercedes mérnökei mondanak. Toto Wolff többször is hangsúlyozta, hogy a versenyzőnek gyorsulnia kell, a mérnököknek pedig fejleszteniük. De ezt azért is mondta, mert a jelek szerint a versenyzői nem voltak képesek a megfelelő inputot adni” – folytatta a hatszoros futamgyőztes német pilóta.

Ralf Schumacher szerint bátyja a ferraris karrierje alatt vezetői szerepet töltött be, és utasításokat adott a csapat vezetőinek is. A Ferrari élén akkoriban Ross Brawn és Jean Todt volt, míg Hamilton most Fréderic Vasseur irányítása alatt versenyzik majd. Bár Hamilton közel áll Vasseur-höz, a brit pilótának nincs olyan szintű tapasztalata a Ferrarinál, mint Charles Leclerc-nek.

Leclerc mellett nem lesz könnyű dolga Hamiltonnak

Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Leclerc-t sokan a Ferrari aranyifjaként tartják számon, Hamilton számára pedig további kihívást jelenthet, hogy egy borzalmas szezon után csatlakozik a Scuderiához.

Michaelnél minden más volt. Mindig a bizalmasainak, Ross Brawnnak vagy Jean Todtnak mutatott irányt. Ez még nehezebbé teszi Lewis dolgát, mert jelenleg Charles Leclerc számít a nagyobb kutyának, a csapatban mindenki őt ismeri. Lewis számára minden új a Ferrarinál. Ráadásul Michael aktuális világbajnokként érkezett a Ferrarihoz, és sokkal fiatalabb is volt”

– tette hozzá Ralf Schumacher, aki 1997 és 2007 között 181 Forma-1-es nagydíjon állt rajthoz.