Gary Gannon a Hondánál kezdett el dolgozni, majd a Marussia csapatánál is volt, mielőtt 2016-ban a Haashoz került. Az amerikai Forma-1-es csapatnál Romain Grosjean versenymérnöke lett, majd a francia pilóta távozása után, 2021-től kezdve két éven át Mick Schumacher mellett töltötte be ezt a posztot. Gannon aztán 2023-ban és 2024-ben Nico Hülkenberg versenymérnöke volt, ám a német versenyzővel együtt 2025-ben ő is máshol folytatja a pályafutását – a pénteki bejelentés alapján a szakember az Aston Martinhoz igazolt.

Gary Gannon Mick Schumacher távozása után Nico Hülkenberg versenymérnöke volt a Haas Forma-1-es csapatánál

Fotó: Hasan Bratic / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Mick Schumacher korábbi versenymérnöke az Aston Martin Forma-1-es csapatához került

Azt egyelőre nem tudni, hogy Gannon az Aston Martinnál Fernando Alonso vagy Lance Stroll mellett fog dolgozni. Alonsónak 2023 óta Chris Cronin, Strollnak pedig 2021 óta Ben Michell a versenymérnöke.

A silverstone-i istállónak nem Gannon az első igazolása, a 2026-os szabályváltozást magabiztosan váró csapatnál többek között a csapatfőnöki pozíció is máshoz került az idei szezon előtt.

