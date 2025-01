Max Verstappen sorozatban a negyedik Forma-1-es világbajnoki címét szerezte meg a 2024-es szezonban, elsősorban a szezon első felében mutatott teljesítményének köszönhetően. Az idény első tíz futamából hetet is megnyert a Red Bull holland versenyzője, és féltávnál, a Brit Nagydíj után 84 pont volt az előnye összetettben a mclarenes Lando Norrisszal szemben. A brit pilóta azonban ezután sorra hozta a jó eredményeket, az október végi Mexikóvárosi Nagydíj után már csak 47 pont volt a lemaradása. Brazíliában aztán Max Verstappen a 17. helyről nyert, Las Vegasban pedig bebiztosította a negyedik világbajnoki címét, így Norris hiába győzött a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon, 63 pontos előnnyel a hollandé lett az F1-es világbajnoki győzelem.

Verstappen és Norris zárt az első két helyen a 2024-es F1-szezonban

Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Diodato

James Hinchcliffe szerint Lando Norrisnak esélye sem volt Max Verstappen ellen

Ősszel sokan izgulhattak, hogy kitart-e Verstappen előnye, James Hinchcliffe viszont nem volt közöttük. Kanada egykori IndyCar-versenyzője szerint hiába volt több versenyen is párharc a két élpilóta között, a vb-cím sorsa egy pillanatig nem volt kérdés.

„Szó sem volt erről,

csak azért volt népszerű ez a vélemény, mert Max egy évvel korábban már hét futammal a vége előtt világbajnok lett, szóval megpróbáltuk érdekesebbnek mondani a dolgot.

Ebből aztán nem lett semmi, de ez nem Lando hibája, viszont ő még nem állt készen rá – nyilatkozta Hinchcliffe a The Red Flags Podcastben. – Maxnak semmiképpen sem lett volna szabad elveszítenie a bajnokságot Lando ellen. Azt hiszem, az utolsó negyedévhez érve elfelejtik el az emberek, a szezon kezdetét, márpedig Max az első hét futamból ötöt megnyert. Aztán mindenki jobb lett, így Lando is elkezdett erősebb lenni, ahogy Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, és Lewis Hamilton is feljavult. Úgy gondolom, hogy Lando sok jó leckét tanult, és most már készen áll arra, hogy [2025-ben] valóban harcoljon a világbajnoki címért.”

