Alain Prost, a "Professzor" az elmúlt évtizedekben is aktív volt

A francia legenda egy másik sportágba is belekóstolt, több kerékpárversenyen is elindult, de az autóversenyzést se hagyta teljesen abba, és a Forma-E e.dams nevű csapatát is vezette társtulajdonosként. 2010-ben sportfelügyelőként került vissza a Forma-1-be, ahol 2017-től 2022 elejéig ismét segítette (különleges tanácsadóként, majd ügyvezetői jogkör nélküli igazgatóként) a Renault/Alpine csapatát.

Elsősorban a filmek állítják be rossz színben Prostot

Az új évezred elején Michael Schumacher az egyeduralma alatt elvette Alain Prosttól az akkor még a francia által tartott Forma-1-es rekordokat, majd egy 2010-ben bemutatott dokumentumfilm sem segített abban, hogy a "Professzorra" a rendkívül sikeres pályafutása miatt emlékezzen a közönség. Asif Kapadia a díjnyertes alkotásában, a Senna című filmben lenyűgöző módon mutatta be a brazil legenda életét és pályafutását, ám – ahogyan az a filmekben lenni szokott – a főhősnek kellett egy "ellenség" is, ez pedig Alain Prost (és az akkori FIA-elnök Jean-Marie Balestre) volt. A francia expilóta ki is fejezte a nemtetszését a film miatt, mert szerinte rengeteg olyan részt kihagytak a készítők, amely hozzátartozik a valósághoz, köztük azokat a részeket, amelyekben próbálták rendezni egymással a kapcsolatukat.

A Forma-1-be a 2010-es években történő visszatérése után is érezhető volt, hogy

Prost a közvélemény számára megmaradt a "főgonosz" szerepében.

A feleségétől 2017-ben, 37 év után elvált legenda hiába vesz részt gyakran F1-es versenyhétvégéken, és hiába kérdezik meg sokszor a véleményét a jelenlegi mezőnyről, ez az általános álláspont nem igazán változott meg.

Alain Prost manapság is rendszeresen fordul meg F1-es futamokon

„Ayrton komolyabb magabiztosságot sugárzott. Én voltam a »Professzor«, a rideg versenyző, ő pedig a szenvedélyes, misztikus pilóta, ami bejött az embereknek. Általában az időmérőkön tudott engem legyőzni, de versenykörülmények között soha. Akkor általában én voltam a gyorsabb. Olykor felteszem magamnak a kérdést: »hogyan fognak rám emlékezni?« Viccnek hangzik, de

teljes mértékben alulértékelt vagyok! Tudom, látom. Nem tudom, miért, de bizonyos szempontból ez az én imázsom

– nyilatkozta 2024 elején Prost, aki hozzátette, szerinte ez már nem is fog változni, de az ő versenyzői korszakában másokra is jellemző ez. – Nézzék meg a többi csapattársamat: John Watson, René Arnoux, Eddie Cheever, Niki Lauda, Keke Rosberg, Stefan Johansson, Nigel Mansell, Jean Alesi és Damon Hill. Senki sem beszél róluk. Öt világbajnok is a csapattársam volt, szóval elég nagy kár ezért. A helyzet azonban már csak ilyen. Manapság ott a közösségi média, és mindenki a csatáinkról beszél. Néha nem értem ezt. A karrierem nem csupán két vagy három évig tartott."