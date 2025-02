A Red Bull akadémiáján nevelkedett Jaime Alguersuari 2009-ben a Forma-1 történetének legfiatalabb pilótájára lett, amikor 19 évesen és 125 naposan debütált a Magyar Nagydíjon a Toro Rosso színeiben. Ezt aztán 2015-ben Max Verstappen döntötte meg 17 évesen és 166 naposan, és a mai napig a holland tartja a rekordot.

Jaime Alguersuari éles kritikát fogalmazott meg Max Verstappennel és Helmut Markóval szemben

Fotó: AFP

Alguersuari F1-es pályafutása nehezen indult, az első 33 nagydíjából mindössze háromszor szerzett pontot, a 2011-es idény után pedig kirúgták. Bár a spanyol még mindig csak 34 éves, már felhagyott a versenyzéssel és jelenleg „Squire” művésznéven DJ-ként keresi a kenyerét.

Alguersuari korábban többször is beszélt arról, hogy milyen nehéz volt a Red Bull juniorprogramjában versenyezni, és hogyan kezelte az osztrák csapat tanácsadója, Helmut Marko a fiatal pilótákat, illetve kritizálta a Red Bull rendszerét is, mondván, hogy óriási nyomás nehezedik a fiatal versenyzőkre, és sokan nem kapnak második esélyt a Forma–1-ben. Alguersuari most azzal került a címlapokra, hogy kritizálta a négyszeres világbajnok Max Verstappent – írja a Racingnews365.

Szerintem fontos, hogy mindig mindenkit tiszteljenek, mert a nap végén csak ez számít. Verstappen esetében egyértelmű, hogy még sokat kell fejlődnie ezen a téren. Ez nagyon egyértelmű. Azt hiszi, zaklatják”

– mondta Alguersuari az After Lap című podcast-műsorban.

Max Verstappen és a Helmut Marko

Fotó: Getty Images via AFP

Egy másik ok miatt ugyan, de Alguersuari a Red Bull Motorsport tanácsadójáról, Helmut Markóról is elmondta a véleményét. Mint ismert, a 81 éves osztrák nyilatkozata nagy port kavart 2023-ban, amelyben diszkriminatív módon a mexikói Sergio Pérezt helytelenül „dél-amerikainak” nevezte. Marko ugyan bocsánatot kért Péreztől, de Alguersauri „barbárnak” nevezte a megnyilvánulást.

Tisztelnie kell minden embert annak, aki a Forma-1-ben szerepel. Elfogadhatatlan, amit Marko mondott, egyenesen barbár, amit a latin-amerikai pilótákról mondott. Ez tényleg elfogadhatatlan, nem szabadna megengedni ilyesmit.

Komolyan úgy gondolom, hogy meg kellene büntetni az ilyen megnyilvánulásokat, mert csorbát ejt a Forma-1 imázsán. Ha például a Forma-1-et a golfhoz hasonlítjuk, ott nem látni ilyet, mert mindenki tisztel mindenkit” – mondta a korábban két és fél szezonon át az F1-ben versenyző spanyol pilóta.