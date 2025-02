A tényen ugyan nem változtat, de a világbajnok motorversenyző csapata és a gumiszállító, a Michelin még mindig vitatkozik a balesetről, ami miatt Martin számára minden bizonnyal már be is fejeződtek az idény eleji tesztek. Martin arccal előre érkezett az aszfaltra, miután a sepangi pálya második kanyarjában elveszítette az uralmát a motorja felett. A versenyzőnek eltört egy csont a kezében, míg a lábában több csont is tört, ami miatt Barcelonába kellett repülnie, hogy ott műtéten essen át.

Jorge Martin számáéra hamar befejeződött a tesztelés

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

A világbajnoki címvédő balesetével kapcsolatban a csapata, az Aprilia közölte, hogy az első elemzések kizárják a mechanikai problémákat és a versenyzői hibát is. A csapat a Michelintől is választ kért a Martin által használt gumik korával kapcsolatban.

„Az egyetlen dolog, amit a Michelintől szerettem volna tudni, az a hátsó kerék pontos keveréke lett volna. Nem szeretném tudni, hogy 11 hónapig tárolták-e korábban” - mondta Massimo Rivola, az Aprilia Racing vezérigazgatója, aki arra utalt, hogy a közepes keverékű abroncs adhat magyarázatot a bukásra.

A Michelin hamar elébe ment a találgatásoknak, gyorsan közölték, hogy a gumit Clermont Ferrand-ban gyártották a 2024-es Holland Nagydíj előtt, de Assenben nem használták fel, ezért eltették, majd a mostani tesztekre vitték Malajziába.

„Egész idő alatt egy hőmérséklet-szabályozott konténerben volt. A bizonyítékok nem utalnak arra, hogy bármi probléma lett volna.

Talán a normálisnál alacsonyabb hőmérséklet befolyásolta, hogy a gumiabroncs még mindig hideg volt. Jorge azok közé a versenyzők közé tartozik, akik ha valami furcsát észleltek volna, azonnal kerékcserét kértek volna, de ő továbbment és megtett 13 kört” – mondta Piero Taramasso, a Michelin egyik vezetője.

Martin a baleset utáni éjszakát megfigyelés alatt töltötte a Sepanghoz közeli kórházban, majd Európába vitték, ahol megműtik a jobb kezén eltört kisujját. A bal lábfejének harmadik, negyedik és ötödik lábközépcsontjában is vannak törések, de azt nem kell műteni.

Martin minden bizonnyal leghamarabb a szezon első futamán, március elején ülhet majd motorra. Ha ez így lesz, akkor mindössze 90 teljesített körrel érkezik az első futamra az Apriliával, amelyből 77-et a barcelonai teszten teljesített két nappal azután, hogy 2024-ben MotoGP világbajnok lett még a Ducati csapat versenyzőjeként