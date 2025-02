Lewis Hamilton múlt héten mutatkozott be a Ferrari Forma-1-es csapatában, de ezen a héten is sor került tesztelésre, méghozzá Katalóniában. A brit pilóta össze is törte az (olaszok által 2023-ban használt) autót, ezzel csapattársával, Charles Leclerc-rel is kiszúrt. Csütörtökön aztán a tartalékversenyzőn volt a sor – pontosabban tartalékversenyzőkön, ugyanis Antonio Giovinazzi mellett az akadémista Dino Beganovic is autóba ült, még ha ezt titokban is próbálta tartani a maranellói F1-es istálló.

A héten négy Ferrari-pilóta is tesztelt

Fotó: NurPhoto via AFP / Andrea Diodato

A Ferrari titokban tartja, hogy Dino Beganovic Forma-1-es autót tesztelt

A svéd-bosnyák Beganovic az idei szezonban debütál a Forma-2-ben teljes állású pilótaként, az elmúlt két évben főként az F3-ban szerepelt. A 21 éves versenyző már 2020 óta a Ferrari akadémiájának tagja, de Forma-1-es teszten hivatalosan még nem szerepelt. A The Race azonban arról írt, hogy Hamiltonnal, Leclerc-rel és Giovinazzival ellentétben

Beganovicról hiába nem tett közzé semmilyen felvételt vagy információt a Ferrari, valójában csütörtökön ő is vezette az SF-23-ast Spanyolországban.

A Scuderia a rákérdezés után sem ismerte el, hogy a fiatal akadémistájuk is vezetett – igaz, nem is tagadta azt.

A Racingline szerint a titokzatosság oka az lehet, hogy Beganovicot védeni akarták őt a túlzott elvárásoktól és a nyomástól, mivel az eredményei (mindkét F3-as szezonját hatodikként zárta) alapján nem feltétlenül indokolt, hogy Forma-1-es autót teszteljen a Haashoz került Oliver Bearman helyén.

