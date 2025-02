A 2025-ös szezontól már nem Carlos Sainz, hanem Lewis Hamilton lesz Charles Leclerc csapattársa a Ferrarinál. A brit pilóta az olasz istálló színeiben már az első hivatalos, nyilvános eseményén is túl van, miután a londoni O2 Arénában közel 15 ezer néző előtt rendezett látványos műsor keretében mutatták be a mezőny tíz csapatát és a pilótákat. A hétszeres világbajnok már a Ferrari SF-25-ösének a volánja mögött is bemutatkozott, nemrég pedig a nyolcadik vb-címének megszerzéséről is beszélt.

Erős párossal vághat neki tehát a Ferrari a közelgő F1-es idénynek, Frederic Vasseur csapatfőnök pedig biztos abban, hogy Hamilton és Leclerc segíteni fogják egymást a fejlődésben.

Frederic Vasseur bízik benne, hogy Lewis Hamiton és Charles Leclerc jól kijönnek majd egymással

Fotó: AFP (Photo by Ben STANSALL / AFP)

"Nos, ez mindig egy lehetőség, és a pilóták egyik képessége, hogy megpróbálnak mindig fejlődni. A javulás jó módja az is, ha a csapattársad tapasztalatát vagy teljesítményét mented át, mert ő az a versenyző, aki a legközelebb áll hozzád, és hozzáférhetsz az adataihoz, amelyekkel dolgozhatsz" - fogamazott Vasseur, aki nem tart attól, hogy balhék robbannak majd ki a brit és a monacói versenyző között.

Őszintén szólva, egyáltalán nem tartok tőle, mert szükségünk van az efféle versengésre. Tavaly beszéltem erről Charles és Carlos miatt. Már akkor is ez volt a helyzet, ha csapatként teljesíteni akarunk, akkor mindkét versenyzőnknek teljesítenie kell.

Szükségünk van két versenyzőre, akik egyfajta versenyt vívnak és a pozitív értelemben. Biztos vagyok benne, hogy ez így is lesz" - idézte a motorsport.com a francia szakembert.

A Forma-1 2025-ös szezonja március 14-16. között rajtol a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

