Lewis Hamilton új korszakról és régi tervekről is beszélt a Ferrari csütörtöki sajtótájékoztatóján, Fioranóban. A 40 éves Hamilton elmondta, hogy amennyiben sikerülne begyűjtenie a rég áhított nyolcadik vb-trófeáját, akkor sem vonulna vissza – ezzel együtt nem gondol a nyolcadik elsőségre, csak az első ferraris világbajnoki címére.

Lewis Hamilton utódja Andrea Kimi Antonelli lett a Mercedes Forma-1-es csapatánál

Fotó: NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki/NurPhoto

Lewis Hamilton ezt üzente Andrea Kimi Antonellinek

A Mercedesnél Hamilton utódja, George Russell új csapattársa Andrea Kimi Antonelli lett. A 18 éves olasz pilóta még a kedd esti évnyitó-festésbemutató esemény előtt árulta el, hogy nem szeretné, ha Hamilton helyetteseként tekintenének rá, ő a saját útját szeretné járni az F1-ben. Antonelli azt is elárulta, hogy a brit versenyző milyen üzenettel adta át neki a stafétát.

„Hatalmas felelősség ennél az istállónál versenyezni, hiszen az egyik élcsapatról van szó, de egyben egy remek lehetőség és megtiszteltetés is. Mindent meg fogok tenni, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki belőle – nyilatkozta Antonelli. – Lewis 2007-ben kiválóan mutatkozott be, csodálatos szezont teljesített, és én is ezt fogom megpróbálni.

Azt mondta nekem, hogy ne a külső körülményekkel foglalkozzam, csak igyekezzem minél jobban fejlődni és élvezni ezt az időszakot.

Ez volt a legfontosabb, amit átadott nekem."

A 76. F1-es idény rajtja március 16-án lesz Ausztráliában, a záróversenyt pedig december 7-én tartják Abu-Dzabiban, a Magyar Nagydíjra augusztus 3-án kerül sor.

