A 2025-ös rendhagyó, közös bemutató után az F1-rajongói azt is eldöntötték, melyik a legszebb F1-es autó a 2025-ös mezőnyben. A Racing News írta ki a szavazást, ezt pedig magabiztosan nyerte a Racing Bulls új festése, ami a közösségi oldalakon is pozitív visszajelzéseket kapott. Londonban egyszerre mutatta be mind a 10 csapat a festését és a Racing Bulls már ott is nagy feltűnést keltett.

That glorious Racing Bulls livery - lighting up Imola Circuit 😍#F1 @visacashapprb pic.twitter.com/rgdOZdrO5s — Formula 1 (@F1) February 20, 2025

A csapat sárga orrkúpot választott erre a szezonra és a piros bikák is megjelennek a világos festésű autókon. Az új dizájnt Juki Cunoda és Isack Hadjar kelti majd életre, a két pilóta pedig éppen csütörtökön ment ki az imolai pályára az új autókkal.

A szavazáson a Racing Bulls 31 százalékot kapott, a Ferrari lett a második, a szavazatok 18 százalékával, a Stake kapott kilencet, a Haas nyolcat, az Aston Martin hatot és a McLaren, a Red Bull és a Williams is öt százaléknyi szavazatot kapott.