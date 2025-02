Az Aston Martin megerősítette, hogy az elmúlt napokban kiszivárogtatott képek, amik megjelentek a közösségi médiában valójában nem az AMR25-re keresztelt autó, hanem egy tavalyi modell. Azonban nem sokat kell már várni arra, hogy lehulljon a lepel a silverstone-i csapat új autójáról, amivel Fernando Alonso és Lance Stroll versenyez majd idén.

Az Aston Marin a londoni bemutatón egy korábbi modellt, az AMR24-est vonultatta fel

Fotó: AFP

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy az Aston Martin február 23-ára tűzte ki a bemutató időpontját, nemrég viszont az is napvilágot látott, hogy pontosan mikor. Magyar idő szerint 18 órakor mutatják majd be az AMR25-öst.

Ami a festést illeti, a már megszokott mélyzöld szín mellett fekete került az oldaldobozokra, miközben a felső légbeömlő két oldala fehér lett – írja a motorsport.com. Minden bizonnyal a legnagyobb változás a silverstone-i alakulatnál az, hogy két hét múlva munkába áll majd Adrian Newey, aki viszont elsősorban már a 2026-os autóra fog koncentrálni.

A három napos téli teszt február 26-án kezdődik Bahreinben, ám az Aston Martin már egy nappal korábban pályára viszi az új versenygépet.

A 2025-ös szezon első versenyére a március 16-i hétvégén kerül sor Melbourne-ben.

Kapcsolódó cikkek: