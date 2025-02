Jacques Villeneuve legendás alakja volt a Forma-1 mezőnyének, a kanadai pilóta mind a 11 F1-es győzelmét a Williamsnél 1996 és 1998 között eltöltött három éve alatt szerezte és 1997-ben világbajnoki címet ünnepelhetett. Villeneuve a mai napig a Williams eddigi utolsó világbajnoka, 2006-ban vonult vissza, azóta pedig szakértőként is sikeres pályafutás áll mögötte.

Jacques Villeneuve újra a Williamst képviseli majd

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Villeneuve mellett korábbi BAR-Honda csapattársa, a 2009-es világbajnok Jenson Button és Jamie Chadwick is marad a csapat nagykövete.

„A Williams meghatározó része volt az életemnek, tele szép emlékekkel. El vagyok ragadtatva, hogy újra a család tagja lehetek" - mondta a kanadai.

Button 25 évvel ezelőtt debütált az F1-ben a Williamsnél és elmondta, izgatottan várja, hogy továbbra is hozzájárulhasson a csapat jövőjéhez.

Chadwick a Williams junior pilótájának, Lia Blocknak, a néhai ralilegenda Ken Block lányának mentora is lesz.

James Vowles, a Williams csapatfőnöke szerint ez a hármas együtt tökéletesen képviseli majd az ikonikus csapatot.

A Williams idén Carlos Sainz és Alex Albon pilótafelállásával áll majd rajthoz, a csapat pedig pénteken Silverstone-ban mutatja be új autóját. Az FW47 leleplezésére négy nappal az F1 első közös szezonnyitó rendezvénye előtt kerül majd sor Londonban, ahol mind a 10 csapat és 20 pilóta jelen lesz. A Williams egy különleges, egyedi festésben mutatja be az FW47-es modellt, mivel a csapatok nem mutathatják be állandó 2025-ös színösszeállításukat a február 18-i hivatalos szezonnyitó előtt.