Lewis Hamilton a Mercedesnél eltöltött 12 éve után csatlakozott a Ferrarihoz, ahol Charles Leclerc csapattársa lesz az előttünk álló idény során.

Lewis Hamilton nagyon boldog a Ferrarinál

Fotó: Federico SCOPPA / AFP

Lewis Hamilton a Ferrarival is világbajnok lenne

Hiába 40 éves a hétszeres világbajnok, ha esélyt lát a bajnoki címre, akkor nem kell a visszavonuláson gondolkodnia - írja az F1vilag.

„Az első hét nagyon érzelmes volt” – mondta a brit versenyző. „Minden egyes alkalommal, amikor megérkezem Fioranóba, látom a szurkolókat, érzem a garázsban dolgozók szenvedélyét – ez mindig megindító.”

A Ferrarihoz való igazolás új energiát adott számára, és egy újabb bajnoki cím lehetőségét villantotta fel előtte.

„Ez egy teljesen új fejezet” – mondta a 40 éves pilóta. „A korábbi fejezetek is nagyszerűek voltak, de most pontosan ott vagyok, ahol lennem kell. Nem gondoltam volna, hogy életem ezen szakaszában ennyire izgatott leszek minden egyes nap. Egy új csapattal dolgozhatok, új kihívásokkal szembesülök, és a legnagyobb feladat most az, hogy minél gyorsabban tanuljunk, és felkészüljünk a bajnoki küzdelemre.”

Hamilton optimistán látja az előtte álló szezont.

„Hiszem, hogy ez a csapat minden szükséges adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy bajnokságot nyerjen – csak lépésről lépésre kell építkeznünk” – mondta. „Nem tudjuk, mit hoznak a riválisok, de mi csak arra koncentrálunk, hogy a saját dolgunkat végezzük a lehető legjobban.”

Amikor arról kérdezték, gondol-e a rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki címére, egyértelmű választ adott: „Számomra ez az első lenne” – jelentette ki. „A Ferrari számára nyerni a bajnokságot az elsődleges cél. Nem a nyolcadik cím jár a fejemben, hanem az, hogy megszerezzük a csapat első bajnoki címét hosszú idő után. Most az a legfontosabb, hogyan tudok segíteni a csapatnak ebben a küldetésben. Ha sikerülne a Ferrarival is világbajnoki címet nyernie, az új szintre emelné Hamilton legendáját. És ha bárki kételkedne a motivációjában, a brit pilóta egyértelművé tette „Ha elég szerencsés lennék ahhoz, hogy ismét bajnokságot nyerjek – márpedig ez a célunk –, akkor nem látom okát, hogy abbahagyjam.”