Még 2024 decemberében kezdődött meg annak a három férfinak a tárgyalása, akik 15 millió eurót (nagyjából 6 milliárd forint) követeltek a hétszeres Forma–1-es világbajnok családjától, azzal fenyegetve őket, hogy ha nem fizetnek, akkor bizalmas információkat és felvételeket hoznak nyilvánosságra a 2013 végi síbalesete óta a nyilvánosságtól teljesen elzárva, teljes titoktartás mellett ápolt F1-legendáról.

A hétszeres világbajnok Forma-1-es legenda, Michael Schumacher

Fotó: Yasuyoshi CHIBA / AFP

Az ügyben érintett volt a Schumacher-család korábbi biztonsági főnökeként dolgozó Markus Fritsche, valamint segítségére volt Yilmaz Tozturkan egy szórakozó hely biztonsági őre, és annak fia, Daniel Lins. Az 53 éves Tozturkan beismerő vallomást tett és három év börtönbüntetést kapott. Fritschét ezzel szemben két év felfüggesztettre, míg Tozturkan fiát hat hónap felfüggesztettre ítélte a bíróság.

A család bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be Markus Fritsche ellen, mivel úgy vélik, hogy az ítélet túlságosan is enyhe volt. Corinna Schumacher, Michael felesége a következő nyilatkozatot osztotta meg: „Fellebbezést nyújtunk be a szerintünk túlságosan enyhe büntetés ellen, amelyet Markus F. ellen hoztak. Ami még mindig a legjobban megdöbbent, az a bizalom teljes megsértése. Olyan büntetést kellene kapnia, amely visszatartja a potenciális követőket”.