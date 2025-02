A csapat továbbra is a svájci Hinwilben tartja főhadiszállását, miközben a motorfejlesztések a németországi Neuburgban zajlanak, most azonban megnyitnak egy harmadik központot is, az úgynevezett „motorsport-völgyben”.

2026-tól már gyári csapatként indul az Audi a Forma-1-ben

Fotó: AFP

Az új központ lehetővé teszi a csapat számára, hogy vonzóbba váljon a brit F1-es szakemberek számára, akik már most is a silverstone-i pálya környékén működő hét másik csapat valamelyikénél dolgoznak. A cél az, hogy a mérnökök és technikai szakemberek az Egyesült Királyságban maradhassanak, anélkül hogy Svájcba kellene költözniük - írja az f1vilag.hu.

A tervek szerint még idén nyáron megnyílhat a Sauber új mérnöki központja, amely lehetővé tenné az újonnan felvett alkalmazottak számára, hogy az Egyesült Királyságban maradjanak, ahelyett, hogy családjukkal együtt Svájcba vagy Németországba kellene kötözniük. A csapatnál jelenleg olyan lehetséges helyszíneket vizsgálnak, mint Bicester, Silverstone és Milton Keynes.

"Izgatottan várjuk, hogy megnyithassuk az új műszaki központunkat az Egyesült Királyságban, amely kiegészíti majd a hinwili főhadiszállásunkat. Hinwil továbbra is vezető szerepet tölt majd be a mérnöki munkában és a csapat legnagyobb növekedését fogja jelenteni" - fogalmazott Mattia Binotto, a Sauber Motorsport vezérigazgatója és műszaki igazgatója.

"Az Egyesült Királyságba való terjeszkedés lehetőséget biztosít számunkra, hogy közel maradjunk a világ egyik legdinamikusabb motorsport-központjához. Az a célunk, hogy egy erős, együttműködő hálózatot alakítsunk ki Hinwil és az Egyesült Királyság között, amely elősegíti az innovációt és a teljesítményt" - mondta.