A londoni bemutatón sokan kifütyülték Max Verstappent és Christian Horner csapatfőnököt. A Red Bull négyszeres világbajnokának apja, Jos Verstappen elmondta, belgiumi otthonából követte az eseményt, de nem tetszett neki, amit látott és hallott.

Max Verstappen ritka vendég lehet az angliai F1-es eseményeken

Fotó: Red Bull Content Pool via AFP/Will Cornelius / Red Bull Content Pool

„Önmagában észszerű döntés volt az évnyitó és a rendezvény, ennek ellenére szégyenletesnek tartom, ami ott történt a Red Bull Racinggel. Christian Hornert kifütyülték, és Maxot is kifütyülték. Azért mész oda, hogy a Forma-1-ért tegyél, hogy népszerűsítsd a sportágat, aztán kifütyül a közönség. Nem hiszem, hogy ez elfogadható lenne. Értem, hogy Max az egyetlen, aki feltüzeli az angolokat, és pontosan kimondja, hogy mi a helyzet, hogy ennek a dolgok. Ez szerintem akkor sem elfogadható, tényleg csalódás, ami ott történt” - mondta.

Max Verstappen korábban elmondta, hogy nem feltétlenül van oda azért, hogy az O2 Arénában töltse az estét. Az élmény a fent említett reakciók miatt sem lehetett tökéletes, Jos szerint a fia a jövőben nem fog túl sok időt tölteni majd az ilyen eseményeken.

„Nem, Maxnak semmi kedve nincs hozzá, hogy 25 ezer ember előtt így kifütyüljék. Azt is elmondta, hogy ha ez jövőre is Angliában lesz, akkor biztosan nem lesz ott. Azért vagy ott, hogy népszerűsítsd a sportágat és bemutasd az autókat, de ha aztán ilyen fogadtatást kapsz, akkor felmerül a kérdés, hogy miért is vagy ott? Fel kell készülnie az ilyen eseményekre, de aztán még a füttyszó is érkezik, ez nincs rendben, szerintem alaposan át kell gondolni a történteket a szervezőknek is” – mondta Verstappen apuka.