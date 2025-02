Az elektromos formulaautó-sorozat, a Forma-E vezérigazgatója, Jeff Dodds 2024 elején 250 ezer dollárt (majdnem 100 millió forintot) ajánlott fel jótékony célokra, amennyiben nem Max Verstappen nyerte volna meg az Forma-1-es világbajnoki címet. A szezon közepén még aggódhatott, ám végül a holland pilóta megszerezte a negyedik vb-elsőségét, így megtarthatta a pénzt – pontosabban megtarthatta volna, hiszen Dodds Verstappennel megosztva így is egy-egy alapítványnak ajándékozta a pénzösszeget. A vezérigazgató a 2025-ös F1-idény előtt is elmondta a várakozásait.

A Forma-E vezérigazgatója szerint Max Verstappen 2025-ben is F1-es világbajnok lesz

Fotó: Anadolu via AFP

A Forma-E vezérigazgatója Max Verstappen F1-es vb-címét jósolja

„Úgy vélem, rendkívül szoros F1-es szezon lesz. Még a tavalyinál is szorosabb, pedig ott az év második fele már így is az volt. Természetesen rengeteg minden történik az F1-ben, amitől igazán érdekes mostanság: Lando [Norris] jó helyzetben van, Lewis [Hamilton] a Ferrarinál szintén nagyon izgalmas sztori, de a Mercedes is elkezdte összeszedni magát. Az, hogy Adrian [Newey] az Aston Martinhoz igazolt, szintén érdekes, bár idén talán még nem lesz elég ideje arra, hogy nagy hatást gyakoroljon. És persze ott vannak a Red Bull befektetései motorgyártóként, én pedig továbbra is

úgy vélem, hogy az év végén Max behúzza az ötödik világbajnoki címét,

ha versenyképes lesz az autója" – nyilatkozta Jeff Dodds.

A Forma-E vezérigazgatója azért is gondolja Verstappent a végső győztesnek, mert a Red Bullnál minden bizonnyal Liam Lawson második számú pilóta lesz mögötte.

„A motorsportban alapvetően kétféle csapat van: ahol két egyenrangú versenyző van, és ahol van egy első és egy második számú. Mivel a mostani idény hihetetlenül szoros lesz, ezért ahol van egy előre meghatározott A- és B-pilóta, azoknak ez nagy segítséget jelent."

A 76. F1-es idény rajtja március 16-án lesz Ausztráliában, a záróversenyt pedig december 7-én tartják Abu-Dzabiban.

