2025-ben a Red Bull a Castore márkával dolgozik majd együtt, ez a márka adja majd a négyszeres világbajnok Max Verstappennek a csapatruhákat és persze az istálló többi tagjának is. A Ferrari, a Williams és a Mercedes után a Red Bull Racing is megmutatta, mit viselnek majd a csapattagok, köztük Verstappen és Liam Lawson is.

Ehhez a kinézethez kell majd hozzászoknunk:

A Red Bull marketingvezetője, Oliver Hughes szerint az On the Limit kollekció nemcsak a stílust, hanem a csúcstechnológiát is magában foglalja.

A csapatruházatot egy hónappal a március 16-i, melbourne-i szezonrajt előtt már lehet kapni. A Red Bull mind a 10 csapattal együtt február 18-án, a londoni 02 Arénában rendezendő különleges rendezvényen mutatja be a 2025-ös festését. A csapat még nem jelentette be, mikor lesz a saját bemutatójuk.