Péntektől vasárnapig tart a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj a Forma-1-ben, az érdeklődés pedig óriási a versenysorozat iránt. Természetesen ez a piacot is megmozgatta, többek között a Lego is beszállt a buliba, és megjelent az autók játék változatával. Ezek a darabok már el is érhetőek a boltokban.

A Red Bull kocsija Lego formában Forrás: lego.com

Íme az Oracle Red Bull Racing RB20 F1 autó Lego-változata, amely a leírás alapján 1 639 darabból áll, és mintegy 14 cm magas, 63 cm hosszú és 24 cm széles.

A Ferrari kocsija Lego formában Forrás: lego.com

Ez pedig a Ferrari SF-24 F1 versenyautó, amely 1 362 darabból áll, és 13 cm magas, 61 cm hosszú és 24 cm széles.