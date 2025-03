Max Verstappen távozása már egy ideje téma, s noha a holland pilóta maga is elismerte, hogy tavaly év elején komolyan elgondolkodott a Red Bulltól való távozásának lehetőségén, mégis maradt.

Max Verstappen jövője továbbra is bizonytalan a Red Bullnál

Fotó: NurPhoto via AFP

Zak Brown azonban úgy véli, Verstappen az idei szezon végén távozni fog a Red Bulltól, és a Mercedes lehet a következő csapata. A McLaren vezérigazgatója úgy gondolja, hogy a brackley-i istálló stabil hátterével és az új motorformula 2026-os érkezésével jobb helyzetben van, mint például az Aston Martin, amelyet szintén szóba hoztak a holland világbajnok lehetséges célállomásaként. A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtt kiderült, hogy a 2024-es idény során állítólag Brown érdeklődött Verstappen helyzetéről, ám a McLaren aligha jöhetne számításba, lévén a közelmúltban hosszú távú szerződést kötöttek Oscar Piastrival és Lando Norrisszal.

Ó, szerintem az idei év végén távozik"

- kezdte Brown a The Telegraphnak adott interjújában. "A legvalószínűbb célállomás számára a Merc [Mercedes]. Felmerült az Aston Martin is, főleg Adrian Newey csatlakozása miatt. De bármilyen nagyszerű is Adrian – és ő a valaha volt legnagyobb –, egy egész csapatra van szükséged. Kell a kultúra. Ez pedig időbe telik.

Brown szerint a Mercedes múltbeli sikerei és technológiai háttere teszi vonzóvá a csapatot Verstappen számára.

"Ha fogadnom kellene, a Mercedesre tippelnék. Az elmúlt 10 évben hét-nyolc alkalommal nyertek a bajnokságot. Tavaly öt (valójában négy – a szerk.) futamot nyertek. Van stabilitása a csapatnak. Tudjuk azt is, hogy Toto (Wolff) kedveli őt. És azt hiszem, mindannyian úgy hisszük, hogy a Mercedes motorprogramja (HPP - Mercedes High Performance Powertrains) az egyik legfelkészültebb a 2026-os új motorszabályokhoz" - mondta Brown.

Zak Brown szerint Max Verstappen jövőre már a Mercedesnél fog versenyezni

Fotó: NurPhoto via AFP

Aggódhat George Russell?

Az amerikai szakember a Verstappenről tett megjegyzéseivel nem csak a Red Bullnál, hanem a Mercedesnél is okozhatott aggodalmat, bár könnyen lehet, hogy éppen ez volt a cél, hiszen a két istálló a McLaren közvetlen riválisai.

Verstappent 2028-ig köti szerződés a Milton Keynes-i alakulathoz, de Christian Horner csapatfőnök korábban kijelentette, hogy nem gördítenének akadályt a távozása alá.