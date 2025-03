Három biztonsági autós fázist is hozott a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj, amelyen az eső is szerepet játszott. Lando Norris az újabb csapadék megérkezése után kiállt az élről, és ugyan Max Verstappen egy ideig így átvette a vezetést, végül a holland autóján is kereket cseréltek, és visszaesett a brit mögé. A hajrában ők ketten még csatáztak a győzelemért, de Norris megőrizte az első helyét a címvédő előtt – George Russell pedig Oscar Piastri hibájának is köszönhetően harmadik lett a Mercedesszel.

A mclarenes Lando Norris nyerte az F1-es Ausztrál Nagydíjat

Fotó: Saeed KHAN / AFP

Norris, Verstappen és Russell nyilatkozata az F1-es Ausztrál Nagydíj után

„Elég stresszes volt az utolsó két kör, hibáztam is és Max is nagyon gyors volt, de összességében sikerült jó döntéseket hoznom, és nagyon jó így kezdeni a szezont.

Tavaly sokat hibáztunk, azokból tanultunk,

de ez még csak az első versenyhétvége volt idén. Köszönöm a csapatnak ezt a szuper autót" – értékelt az Ausztrál Nagydíjat a pole-ból megnyerő Norris a futam után.

„Nehéz volt, de élveztem. A végén közel kerültem Landóhoz, de nem könnyű itt előzni. Örülök, hogy ennyi pontot szereztem, ez elfogadható szezonkezdet. Elvégre 18 ponttal többet gyűjtöttem, mint tavaly ugyanitt – nyilatkozta Verstappen, aki az utólagos számítások szerint bő 3 másodpercet nyerhetett volna, ha egy körrel korábban áll ki a bokszba, azaz akár az élen is maradhatott volna vele. Ám az elmondása szerint közös döntést mégsem bánta meg. – Miután elkezdett esni, ők [a McLarennél] pánikoltak, hogy kereket kell cserélni, de én kint maradtam.

Az első körben ez jó döntés is volt, de utána még több eső jött, így nekünk is ki kellett állni. Ha egy körrel korábban álltunk volna ki, szerintem akkor is második lettem volna,

de így is azt mondom, hogy megérte kockáztatni."

Verstappen nem bánja, hogy nem állt ki egy körrel korábban a bokszba, pedig az akár futamgyőzelmet érhetett volna

Fotó: Tracey Nearmy / POOL / AFP

„Nagyon jó lett a futam ezzel a harmadik hellyel. Vártam, hogy hibázzanak előttem, de nem tették meg, így nem tudtam megelőzni őket. Nehezek voltak a körülmények és

nem ez volt a legjobb hétvégénk, de a dobogó miatt nagyon boldog vagyok.

Meglátjuk, mire leszünk képesek Kínában, de a McLaren nagyon dominánsnak tűnik" – mondta a Melbourne-ben először pontot szerző Russell, aki újonc csapattársát, az ötödikként záró Andrea Kimi Antonellit is megdicsérte.