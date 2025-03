A két piros zászlós fázist is hozó első gyakorlás után a második szabadedzést is napfényes, meleg időben rendezték meg a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. Ezúttal is a közepes keverékű gumikon nyitott a mezőny nagy része, Oliver Bearman autója viszont nem állt készen a körözésre a korábbi balesete után. A közepeseken a ferraris Charles Leclerc mindenkinél jóval gyorsabb volt, ám 20 perc elteltével előkerültek a lágyak, így tovább javultak a köridők.

Charles Leclerc (elöl) tempója bizakodásra adhat okot a Ferrari-szurkolóknak a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj folytatására – persze jó eséllyel mindenkiben maradt még tartalék

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Félidőben a mclarenes Lando Norris ugrott az élre 1:16,580 perces idővel, Cunoda Jukitól vette át éppen a vezetést – ekkor már (a bokszutcában várakozó Bearman kivételével) mindenki lágy abroncsokon kísérletezett. Leclerc az első ilyen gyors körén vissza is ugrott az élre, a két McLarennél is bő egy tizeddel gyorsabb volt.

Leclerc-sikerrel zárult az F1-es Ausztrál Nagydíj második szabadedzése

A hajrá már leginkább a versenyszimulációs körökről szólt, nagyrészt a közepes gumikon, így pedig nem igazán voltak köridőjavítások. Ezzel Leclerc megőrizte az első helyét az 1:16,439-es idejével, és csak Piastri és Norris tudott három tizeden belül végezni hozzá – a csapattárs Lewis Hamilton is 420 ezredmásodpercet kapott a monacói versenyzőtől. A címvédő és a gyakorlás második felében főleg a bokszban ülő Max Verstappen 624 ezredes lemaradással a hetedik lett,

a Red Bull holland pilótáját meglepetésre mindkét Racing Bulls is megelőzte.

Csapattársa, Liam Lawson ráadásul csak a 17. helyen zárt, csupán egy Sauber és a két Haas zárt az új-zélandi mögött.

Az Ausztrál Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 2:30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 6 órától az időmérő edzés következik. Az 58 körös futamra vasárnap, magyar idő szerint 5 órától kerül sor.

