Váratlan viszontagságokkal szembesült Jacques Villeneuve, aki beszorult a WC-be, miközben éppen az Ausztrál Nagydíjra utazott.

Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese/NurPhoto

Beszorult a WC-be Jacques Villeneuve

Az 1997-es F1-es világbajnok a Milánó Malpensa repülőteréről jelentkezett be, egész pontosan annak egyik mellékhelyiségéből, az alábbi szöveggel - szúrta ki a Racingline.

„20 perce be vagyok szorulva a mellékhelyiségbe, és a biztonságiak képtelenek kiszedni innen engem. A WC 30 másodpercenként automatikusan öblít. Remekül érzem magam. Lenyűgöző.”

Villeneuve hiába várt, nem érkezett a segítség, így saját kezébe kellett vennie a dolgokat, s kisvártatva drámai fejleményekről érkezett a következő bejegyzése.

„30 perc elteltével kijutottam. Ki kellett rúgnom az ajtót, ekkor pedig a fejemre esett egy darab a mennyezetről. Irány Ausztrália! Az utazás élvezetes.”

Az 53 éves kanadai - aki 2006-ban távozott végleg az F1-es mezőnyből - a paddocknak és közösségnek televíziós szakértőként továbbra is rendszeres arca, ilyen funkciójában utazik most is a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj hétvégéjére.