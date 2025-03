Az ausztrál és a kínai futamok után jöhet a Japán Nagydíj, méghozzá péntektől vasárnapig. Az F1 programja az időeltolódás miatt most a rendkívül korán kelőknek kedvez majd. Pénteken egészen konkrétan 4.30-kor kezdődik az első szabadedzés Suzukában, majd ezt követi a már később kelőknek is jobban fekvő 8.00-as második tréning. Szombaton szintén hajnalban kerül sor a harmadik, utolsó szabad edzésre 4.30-tól, majd ezután jöhet már az időmérő 8.00-tól. A futam pedig vasárnap kora reggel, 7.00-tól lesz, mindegyik eseményt élőben közvetíti az M4 Sport és az Origo is természetesen beszámol minden edzésről, az időmérőről és a futamról is.