Ahogyan a szezonnyitó melbourne-i futam, úgy a Forma-1-es Kínai Nagydíj után is téma volt a Ferrarin belüli rádiózás. A sanghaji verseny televíziós közvetítésében az olasz istálló két autója közötti pozíciócserét úgy ábrázolta a Formula One Management (FOM), mintha Lewis Hamilton nem akarta volna elengedni Charles Leclerc-t – ám a teljes beszélgetés meghallgatása után kiderült, hogy valójában a brit pilóta javasolta, hogy előzze meg őt a monacói csapattársa.

„Ez egy vicc volt a FOM-tól, mert az első kérés Lewistól érkezett, ő jelezte, hogy cserélhetnénk pozíciót. A show miatt azonban csak a kérdés második felét játszották be a közvetítésbe, ezzel zűrzavart keltettek. Beszélni fogok velük erről” – nyilatkozta az esetről Frédéric Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke, miután eldőlt, hogy mindkét pilótáját kizárták a versenyről.

A ferraris Lewis Hamiltont rossz színben tüntette fel a FOM a Forma-1-es Kínai Nagydíjon

Fotó: NurPhoto via AFP/Paddocker/NurPhoto

A Forma-1 vezetése reagált a Ferrari-főnök kritikájára

Az a bizonyos beszélgetés meg is történt Vasseur és a FOM között, és ezután az F1 egy szóvivőjén keresztül az alábbi közleményt adta ki.

„Semmi olyan szándék nem volt, hogy félrevezető narratívát közöljünk a Ferrari csapatrádiójából. Mivel más fejlemények is történtek a verseny során,

Lewis teljes üzenete nem lett bejátszva, de ez nem volt eltervezett

– áll a Forma-1 közleményében.

A FOM tehát nem kért elnézést a Ferraritól, és tagadja, hogy szándékosan manipulálták volna úgy a televíziós közvetítést, hogy rossz színben tüntessék fel Hamiltont.

A Forma-1 2025-ös szezonja jövő héten a Japán Nagydíjjal folytatódik.

Kapcsolódó cikkek